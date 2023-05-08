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Полякова Елена Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1972

Отец: Хвалов Юрий Иванович

Мать: Хвалова Вера Александровна

Рождение ребёнка
21.08.1996

Сын: Поляков Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Поляков Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
05.02.2004

Дочь: Полякова Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Поляков Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
15.12.2009

Сын: Поляков Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Поляков Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Юрий Николаевич

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