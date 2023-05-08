Полякова Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1972
Отец: Хвалов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1996
Сын: Поляков Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Поляков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
05.02.2004
Дочь: Полякова Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Поляков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
15.12.2009
Отец ребёнка: Поляков Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно