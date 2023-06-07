Суров Лукьян Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1715
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суров Андрей
Рождение ребёнка
1677
Сын: Суров Борис Лукьянов
Мать ребёнка: Сурова Анна Кириллова
Рождение ребёнка
1687
Мать ребёнка: Сурова Анна Кириллова
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Аграфена Лукьянова
Мать ребёнка: Сурова Анна Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурова Анна Кириллова
Смерть
По 1715