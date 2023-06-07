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Суров Лукьян Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1715

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суров Андрей

Мать: Мать Лукьяна и Авдея Андреевых

Рождение ребёнка
1677

Сын: Суров Борис Лукьянов

Мать ребёнка: Сурова Анна Кириллова

Рождение ребёнка
1687

Сын: Суров Тимофей Лукьянов

Мать ребёнка: Сурова Анна Кириллова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1699

Дочь: Аграфена Лукьянова

Мать ребёнка: Сурова Анна Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Анна Кириллова

Смерть
По 1715
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