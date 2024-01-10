(Стрельченко) Алеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стрельченко) Алеся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрельченко Василий

Мать: Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Шумак Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поля

Отец ребёнка: Шумак Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Шумак Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Шумак Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шумак Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумак Павел

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