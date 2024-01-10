(Стрельченко) Алеся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрельченко Василий
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Шумак Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поля
Отец ребёнка: Шумак Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Шумак Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Шумак Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шумак Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумак Павел