Михеев Василий Архипович
Место рожденияБижбуляк, Васильльевская волость, Уфимской губернии
Дата рождения01.01.1899
Дата смерти31.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899
Бижбуляк, Васильльевская волость, Уфимской губернии
Образование
По 1927
Самарский сельскохозяйственный институт
Высшее, | агроном-растениевод
Рождение ребёнка
06.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михеева Просковья Васильевна
Работа или профессия
С 1947
Башкирский сельскохозяйственный институт
Старший научный сотрудник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.1986
Уфа, Россия