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Михеев Василий Архипович

Место рождения

Бижбуляк, Васильльевская волость, Уфимской губернии

Дата рождения

01.01.1899

Дата смерти

31.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бижбуляк, Васильльевская волость, Уфимской губернии
Образование
По 1927
Самарский сельскохозяйственный институт
Высшее, | агроном-растениевод
Рождение ребёнка
06.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Просковья Васильевна

Работа или профессия
С 1947
Башкирский сельскохозяйственный институт
Старший научный сотрудник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Просковья Васильевна

Смерть
31.07.1986
Уфа, Россия
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