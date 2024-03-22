Каргуев Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргуев Григорий Тимофеевич

Место рождения

Ладвозеро, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладвозеро, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Восприемник
22.03.1908
Ладвозеро, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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