Лукина - Софронова Октябрина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1982
Дочь: Корякина - Лукина Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Лукин Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукин Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукин Тимофей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно