Лукина - Софронова Октябрина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина - Софронова Октябрина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Софронов Николай Егорович

Мать: Матаркина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
25.01.1982

Дочь: Корякина - Лукина Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Лукин Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Лукин Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Лукин Тимофей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Тимофей Тимофеевич

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