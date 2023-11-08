Федосова Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1992
Дочь: Федосова Ольга Олеговна
Отец ребёнка: Федосов Олег Ильич
Рождение ребёнка
24.09.1998
Отец ребёнка: Федосов Олег Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосов Олег Ильич