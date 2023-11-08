Федосова Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1992 г.р.
1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1992

Дочь: Федосова Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Федосов Олег Ильич

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.09.1998

Сын: Федосов Дмитрий Олегович

Отец ребёнка: Федосов Олег Ильич

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Олег Ильич

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