Мершиев Яков Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Рождение ребёнка
07.07.1885 ст.
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Мершиева Анна Степановна
Рождение ребёнка
30.07.1897 ст.
Сын: Мершиев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Мершиева Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мершиева Анна Степановна
Смерть
Неизвестно