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Мершиев Яков Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Мершиев Трофим Дмитриевич

Мать: Мершиева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
07.07.1885 ст.

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Мершиева Анна Степановна

Рождение ребёнка
30.07.1897 ст.

Сын: Мершиев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Мершиева Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мершиева Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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