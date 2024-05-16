Пелагия Ивановна 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анисия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Савва Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Васильевич

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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