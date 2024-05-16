Пелагия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анисия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Савва Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно