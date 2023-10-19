Головко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловко Павел

Головко Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головко Сергей

Мать: Головко Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Павловна Головко

Мать ребёнка: Головко Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головко Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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