Головко Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головко Сергей
Мать: Головко Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головко Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головко Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Павловна Головко
Мать ребёнка: Головко Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно