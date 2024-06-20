Илья Степанович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Степан Фролович
Мать: Татьяна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Степеренков Прокофий Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Смерть
1797