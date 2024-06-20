Илья Степанович 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Степанович

Илья Степанович

Место рождения

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Степан Фролович

Мать: Татьяна Тихоновна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Степеренков Петр Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Степеренков Прокофий Ильич

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1797
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.