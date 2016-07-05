Свешникова Лукерья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешникова Лукерья Ильинична

Свешникова Лукерья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2016

Отец: Свешников Илья Николаевич

Мать: Свешникова Светлана Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close