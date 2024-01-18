Ассиер Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1864
Отец: Ассиер Андрей Андреевич
Мать: Ассиер Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
15.04.1898 ст.
Дочь: Старичкова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Ассиер Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
24.02.1901 ст.
Сын: Смирнов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Ассиер Надежда Федоровна
Смерть
Неизвестно