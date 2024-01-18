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Ассиер Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1864

Отец: Ассиер Андрей Андреевич

Мать: Ассиер Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
15.04.1898 ст.

Дочь: Старичкова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Ассиер Надежда Федоровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.02.1901 ст.

Сын: Смирнов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Ассиер Надежда Федоровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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