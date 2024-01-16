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Шамов Иван Яковлевич

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шамов Яков Егорович

Мать: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шамов Климент Иванович

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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