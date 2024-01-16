Шамов Иван Яковлевич
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Шамов Яков Егорович
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово
Рождение ребёнка
1838
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Смерть
Неизвестно