Ткачев Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.06.1935
Дата смерти12.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1935
Бракосочетание
06.03.1959
Жена: Ткачева Мария Николаевна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.03.1963
Рождение ребёнка
30.08.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткачева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
12.09.2011
Полтавское, Курский муниципальный район, Ставропольский край