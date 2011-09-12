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Ткачев Павел Сергеевич

Место рождения

Рогатая Балка, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

23.06.1935

Дата смерти

12.09.2011

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1935

Отец: Ткачев Сергей Яковлевич

Мать: Ткачева Рева Евдокия Ильинична

Рогатая Балка, Петровский, Ставропольский край
Бракосочетание
06.03.1959

Жена: Ткачева Мария Николаевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткачева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
30.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткачева Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткачева Мария Николаевна

Смерть
12.09.2011
Полтавское, Курский муниципальный район, Ставропольский край
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