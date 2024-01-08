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Курленкова (Шепелевская) Татьяна Даниловна
Курленкова (Шепелевская) Татьяна Даниловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
?.10.1979
Пол
Женский
Отец
Шепилевский Данила Дмитриевич
Мать
Домна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Шепилевский Данила Дмитриевич
Мать:
Домна
Смерть
?.10.1979
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