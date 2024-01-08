Курленкова (Шепелевская) Татьяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курленкова (Шепелевская) Татьяна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Шепилевский Данила Дмитриевич

Мать: Домна

Смерть
?.10.1979
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