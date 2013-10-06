Толстобров Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстобров Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1990

Дата смерти

06.10.2013

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1990

Отец: Толстобров Андрей

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
повар - кондитер
Образование
Неизвестно
Профессиональный лицей №5 '08
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.2013
Новое кладбище
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