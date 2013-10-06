Толстобров Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1990
Дата смерти06.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1990
Отец: Толстобров Андрей
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
повар - кондитер
Образование
Неизвестно
Профессиональный лицей №5 '08
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.2013
Новое кладбище