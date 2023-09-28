Козодаев Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Козодаев Петр
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Уткина Акулина Степановна
Рождение ребёнка
14.11.1904
Дочь: Козодаева Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Уткина Акулина Степановна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Козодаева Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Уткина Акулина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1915