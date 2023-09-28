Козодаев Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козодаев Тимофей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Козодаев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Козодаев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Уткина Акулина Степановна

Рождение ребёнка
14.11.1904

Дочь: Козодаева Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Уткина Акулина Степановна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Козодаева Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Уткина Акулина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Акулина Степановна

Смерть
Около 1915
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