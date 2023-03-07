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Копосова Катерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Копосов (колосов) Ларион Сергеев

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Сергей Михеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Агафья Сергеева

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Сергей Михеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Копосов (колосов) Корнило Сергеев

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Сергей Михеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Копосов (колосов) Фадей Сергеев

Отец ребёнка: Копосов (колосов) Сергей Михеев

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов (колосов) Сергей Михеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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