Копосова Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Копосов (колосов) Ларион Сергеев
Отец ребёнка: Копосов (колосов) Сергей Михеев
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Агафья Сергеева
Отец ребёнка: Копосов (колосов) Сергей Михеев
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Копосов (колосов) Корнило Сергеев
Отец ребёнка: Копосов (колосов) Сергей Михеев
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Копосов (колосов) Фадей Сергеев
Отец ребёнка: Копосов (колосов) Сергей Михеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717