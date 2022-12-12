Желтунова (Нищереты) Параскева (Праскева) Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти17.?.1861
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Рождение
1831
Отец: Нищереты Никита Григорьевич
Мать: не указана
Вычислено Запись в МК за 1850г. ГАКК ф.801 о.2 д.65 Запись о бракосочетании с Желтуновым Иваном Петровичем. В возрасте 19 лет.
Бракосочетание
27.01.1850
Запись в МК за 1850г. ГАКК ф.801 о.2 д.65 Записана как - Праскева Никитина Нещереты, православного вероисповедания. Первым браком. Возраст 19лет. Восприемники по жениху: казак Алексей Кибирев и Семен... Показать все
Место жительства
1850 или 1861
Вычислено Запись в МК за 1850г. ГАКК ф.801 о.2 д.65 Запись о бракосочетании с Желтуновым Иваном Петровичем. Запись в МК за 1861г о смерти.
Рождение ребёнка
30.12.1859
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Желтунов Иван Петрович
Восприемники: казак Леон Павлович Петренков и казачка ульяна Федоровна Хорошкова
Смерть
17.?.1861
у казака Ивана Желтунова жена Прасковья 32 года (1829). Умерла от чахотки. Священник А. Островский Причетник Петр Сокалов (Околов)
Похороны
19.?.1861
у казака Ивана Желтунова жена Прасковья 32 года (1829). Умерла от чахотки. Священник А. Островский Причетник Петр Сокалов (Околов)