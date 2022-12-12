Желтунова (Нищереты) Параскева (Праскева) Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтунова (Нищереты) Параскева (Праскева) Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

17.?.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Нищереты Никита Григорьевич

Мать: не указана

Вычислено Запись в МК за 1850г. ГАКК ф.801 о.2 д.65 Запись о бракосочетании с Желтуновым Иваном Петровичем. В возрасте 19 лет.
Бракосочетание
27.01.1850

Муж: Желтунов Иван Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Запись в МК за 1850г. ГАКК ф.801 о.2 д.65 Записана как - Праскева Никитина Нещереты, православного вероисповедания. Первым браком. Возраст 19лет. Восприемники по жениху: казак Алексей Кибирев и Семен... Показать все
Место жительства
1850 или 1861
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено Запись в МК за 1850г. ГАКК ф.801 о.2 д.65 Запись о бракосочетании с Желтуновым Иваном Петровичем. Запись в МК за 1861г о смерти.
Рождение ребёнка
30.12.1859

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Желтунов Иван Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Леон Павлович Петренков и казачка ульяна Федоровна Хорошкова
Смерть
17.?.1861
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
у казака Ивана Желтунова жена Прасковья 32 года (1829). Умерла от чахотки. Священник А. Островский Причетник Петр Сокалов (Околов)
Похороны
19.?.1861
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
у казака Ивана Желтунова жена Прасковья 32 года (1829). Умерла от чахотки. Священник А. Островский Причетник Петр Сокалов (Околов)
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