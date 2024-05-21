Ирина Евстафьева
Место рождения
Дата рождения06.05.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
06.05.1855 ст.
Отец: Евстафий Прокофиев
Мать: Мария Федорова
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199 Метрика - ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1938, стр. 620
Бракосочетание
06.11.1870 ст.
Муж: Иван Тимофеев
БРОННИЦКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ХРИСТО-РОЖДЕСТВЕНСКая ЦЕРковь СЕЛА МИХАЛЕВА (фонд №1607, опись №1, дело №33, стр. 195). Невесте - 15 лет 6 месяцев
Рождение ребёнка
22.12.1873 ст.
Дочь: Шкуренкова (Копчёнова) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Христо-Рождественская церковь села Михалево (фонд №1607, опись №1, дело №34, стр. 35)
Рождение ребёнка
10.09.1875 ст.
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №35, стр. 22
Рождение ребёнка
28.05.1877 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №218, стр. 185
Смерть
Неизвестно