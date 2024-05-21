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Ирина Евстафьева

Место рождения

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

06.05.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1855 ст.

Отец: Евстафий Прокофиев

Мать: Мария Федорова

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199 Метрика - ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1938, стр. 620
Бракосочетание
06.11.1870 ст.

Муж: Иван Тимофеев

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
БРОННИЦКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ХРИСТО-РОЖДЕСТВЕНСКая ЦЕРковь СЕЛА МИХАЛЕВА (фонд №1607, опись №1, дело №33, стр. 195). Невесте - 15 лет 6 месяцев
Рождение ребёнка
22.12.1873 ст.

Дочь: Шкуренкова (Копчёнова) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
Христо-Рождественская церковь села Михалево (фонд №1607, опись №1, дело №34, стр. 35)
Рождение ребёнка
10.09.1875 ст.

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №1607, опись №1, дело №35, стр. 22
Рождение ребёнка
28.05.1877 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №218, стр. 185
Смерть
Неизвестно

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