Ветошкина (Ширкина) Феклинья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина (Ширкина) Феклинья Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширкин Денис Кузьмич

Мать: Ширкина Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
09.06.1937

Сын: Ветошкин Дмитрий Артемьевич

Отец ребёнка: Ветошкин Артемий Александрович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Артемий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Артемий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Артемий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Артемий Александрович

Смерть
Неизвестно
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