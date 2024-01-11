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Шатура Елизавета Анатольевна
Шатура Елизавета Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.1994
Пол
Женский
Отец
Шатура Виталий Анатольевич
1971 г.р.
Мать
Шатура Елена Анатольевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1994
Отец:
Шатура Виталий Анатольевич
Мать:
Шатура Елена Анатольевна
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