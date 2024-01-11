Шатура Елизавета Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатура Елизавета Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1994

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1994

Отец: Шатура Виталий Анатольевич

Мать: Шатура Елена Анатольевна

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