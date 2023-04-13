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Степанов Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Степанов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Степанов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Степанов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Степанов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Степанов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Марина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный фельдфебель
Место жительства
Неизвестно
Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
1923
Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
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