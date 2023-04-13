Степанов Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Степанов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Степанов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
До 1900
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Степанов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Степанов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный фельдфебель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1923