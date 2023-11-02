Малахова (Яшонкова) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1983
Отец: Яшонков Сергей Николаевич
Мать: Яшонкова Нина Семеновна
Рождение ребёнка
23.05.2010
Дочь: Малахова Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Малахов Олег Алексеевич
Рождение ребёнка
12.09.2014
Дочь: Малахова Вероника Олеговна
Отец ребёнка: Малахов Олег Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно