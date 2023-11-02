Малахова (Яшонкова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Яшонкова) Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1983

Отец: Яшонков Сергей Николаевич

Мать: Яшонкова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
23.05.2010

Дочь: Малахова Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Малахов Олег Алексеевич

Рождение ребёнка
12.09.2014

Дочь: Малахова Вероника Олеговна

Отец ребёнка: Малахов Олег Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Олег Алексеевич

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