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Freund Эльвира Филипповна
Freund Эльвира Филипповна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Freund Philipp
1887 г.р.
Мать
Freund Emilie (Эмилия Яковлевна)
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Freund Philipp
Мать:
Freund Emilie
Смерть
Неизвестно
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