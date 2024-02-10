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Freund Эльвира Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Freund Philipp

Мать: Freund Emilie

Смерть
Неизвестно
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