Реттиева Афимья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реттиева Афимья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Реттиева Марья Трофимовна

Отец ребёнка: Реттиев Трофим Кондратьевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Реттиев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Реттиев Трофим Кондратьевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Реттиева Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Реттиев Трофим Кондратьевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Реттиева Татьяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Реттиев Трофим Кондратьевич

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реттиев Трофим Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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