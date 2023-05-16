Реттиева Афимья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Реттиева Марья Трофимовна
Отец ребёнка: Реттиев Трофим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Реттиев Трофим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Реттиева Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Реттиев Трофим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Реттиева Татьяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Реттиев Трофим Кондратьевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно