Шестакова Пелогея Тарасовна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1897
Отец: Шестаков Тарас Федотович
Мать: Шестакова Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
24.05.1924
Дочь: Мишарина Валентина Харитоновна
Отец ребёнка: Харитон
Бракосочетание
Неизвестно
По состоянию на 21.03.1910 указана в качестве восприемницы как девица (при рождении дочери Марии у старшей сестры Мосеевой Натальи Тарасовны) ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 950, стр. 239 в эл. виде. В МК запись ... Показать все
Смерть
Неизвестно