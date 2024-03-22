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Шестакова Пелогея Тарасовна

Место рождения

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

После 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1854 по 1864 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1897

Отец: Шестаков Тарас Федотович

Мать: Шестакова Марфа Егоровна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.05.1924

Дочь: Мишарина Валентина Харитоновна

Отец ребёнка: Харитон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

По состоянию на 21.03.1910 указана в качестве восприемницы как девица (при рождении дочери Марии у старшей сестры Мосеевой Натальи Тарасовны) ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 950, стр. 239 в эл. виде. В МК запись ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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