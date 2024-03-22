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Малышев Никифор Иванов

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: Малышев Иван Васильев

Мать: не указана

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Малышев Евтихий Никифоров

Мать ребёнка: Малышева Параскева

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Малышев Варфоломей Никифоров

Мать ребёнка: Малышева Параскева

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Параскева

Смерть
1840 ст.
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
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