Малышев Никифор Иванов
Место рождения
Дата рождения1768 ст.
Дата смерти1840 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Отец: Малышев Иван Васильев
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Малышев Евтихий Никифоров
Мать ребёнка: Малышева Параскева
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Малышев Варфоломей Никифоров
Мать ребёнка: Малышева Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Параскева
Смерть
1840 ст.