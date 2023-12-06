Тихонов Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.2014
Дочь: Тихонова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Тихонова Мария Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Тихонова Мария Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Тихонова Мария Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно