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Куликов Василий Григорьевич

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Место рождения

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область

Дата рождения

10.04.1917

Дата смерти

05.04.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Военная служба
1938
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Военная награда
04.09.1944
Рождение ребёнка
19.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
05.04.2006
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