Куликов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1917
Дата смерти05.04.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1938
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Военная награда
04.09.1944
Рождение ребёнка
19.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
05.04.2006