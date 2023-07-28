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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Мудров Александр

Отец ребёнка: Мудров Филипп

Благовещенье, Кирилловский уезд, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Мудров Василий Филиппович

Отец ребёнка: Мудров Филипп

Благовещенье, Кирилловский уезд, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудров Алексей

Отец ребёнка: Мудров Филипп

Благовещенье, Кирилловский уезд, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мудров Николай

Отец ребёнка: Мудров Филипп

Благовещенье, Кирилловский уезд, Новгородская губерния
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