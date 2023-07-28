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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Мудров Александр
Отец ребёнка: Мудров Филипп
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мудров Василий Филиппович
Отец ребёнка: Мудров Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудров Алексей
Отец ребёнка: Мудров Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мудров Николай
Отец ребёнка: Мудров Филипп