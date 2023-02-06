Банцирева Нина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1930
Дата смерти06.02.2023
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930
Отец: Банцирев Егор Яковлевич
Мать: Седых Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1952
Дочь: Бурнашова Галина Егоровна
Отец ребёнка: Бурнашов Егор Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурнашов Андрей Егорович 30.11.1960
Отец ребёнка: Бурнашов Егор Назарович
Смерть
06.02.2023