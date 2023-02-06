Банцирева Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банцирева Нина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1930

Дата смерти

06.02.2023

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930

Отец: Банцирев Егор Яковлевич

Мать: Седых Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1952

Дочь: Бурнашова Галина Егоровна

Отец ребёнка: Бурнашов Егор Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнашов Андрей Егорович 30.11.1960

Отец ребёнка: Бурнашов Егор Назарович

Смерть
06.02.2023
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