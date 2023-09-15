Tollander Torolf
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1895
Дата смерти04.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1895
Отец: Tollander Axel Herman
Мать: Baltscheffsky Anna Adéle
Рождение ребёнка
20.11.1923
Дочь: Widstrand Ellinor Margareta
Мать ребёнка: Tollander Aline Ellinor
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hamberg Gunvor Ingeborg Marianne
Мать ребёнка: Tollander Aline Ellinor
Смерть
04.06.1971
Похороны
Неизвестно