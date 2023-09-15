Tollander Torolf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tollander Torolf

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1895

Дата смерти

04.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1895

Отец: Tollander Axel Herman

Мать: Baltscheffsky Anna Adéle

Рождение ребёнка
20.11.1923

Дочь: Widstrand Ellinor Margareta

Мать ребёнка: Tollander Aline Ellinor

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hamberg Gunvor Ingeborg Marianne

Мать ребёнка: Tollander Aline Ellinor

Смерть
04.06.1971
Похороны
Неизвестно
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