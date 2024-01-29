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Белостоцкий Аркадий Леонидович
Белостоцкий Аркадий Леонидович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.03.1945
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Сулейманова Эдиба Мухаметовна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1945
Отец: не указан
Мать:
Сулейманова Эдиба Мухаметовна
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