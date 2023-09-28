Соловьева Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьев Яков Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапушкина Марья Платоновна
Отец ребёнка: Лапушкин Александр Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапушкин Павел Платонович
Отец ребёнка: Лапушкин Александр Платонович
Лаврушино, Мстерская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно