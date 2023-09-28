Соловьева Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Яков Иванов

Мать: Соловьева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапушкина Марья Платоновна

Отец ребёнка: Лапушкин Александр Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапушкин Павел Платонович

Отец ребёнка: Лапушкин Александр Платонович

Лаврушино, Мстерская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапушкин Александр Платонович

Смерть
Неизвестно
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