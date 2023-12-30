Котовская Мотря Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1912
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1912
Отец: Котовский Демьян
Мать: Настя
Рождение ребёнка
17.02.1940
Дочь: Виноградова Галина Антоновна
Отец ребёнка: Шмегельский Антон Капитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмегельская Ганна Антоновна
Отец ребёнка: Шмегельский Антон Капитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмегельская Любовь Антоновна
Отец ребёнка: Шмегельский Антон Капитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмегельская Мария Антоновна
Отец ребёнка: Шмегельский Антон Капитонович
Бракосочетание
Неизвестно