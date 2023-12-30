Котовская Мотря Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котовская Мотря Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1912

Отец: Котовский Демьян

Мать: Настя

Рождение ребёнка
17.02.1940

Дочь: Виноградова Галина Антоновна

Отец ребёнка: Шмегельский Антон Капитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмегельская Ганна Антоновна

Отец ребёнка: Шмегельский Антон Капитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмегельская Любовь Антоновна

Отец ребёнка: Шмегельский Антон Капитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмегельская Мария Антоновна

Отец ребёнка: Шмегельский Антон Капитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмегельский Антон Капитонович

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