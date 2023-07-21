Пенкелевич (Захцер) Груня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкелевич (Захцер) Груня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захц Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Пенкелевич Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пенкелевич Михаил

Отец ребёнка: Пенкелевич Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Пенкелевич Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пенкелевич Давид

Отец ребёнка: Пенкелевич Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пенкелевич Абрам

Отец ребёнка: Пенкелевич Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бэлла

Отец ребёнка: Пенкелевич Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хана

Отец ребёнка: Пенкелевич Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Пенкелевич Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Пенкелевич Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Пенкелевич Арон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пенкелевич Арон

Смерть
Неизвестно
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