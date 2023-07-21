Пенкелевич (Захцер) Груня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захц Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Пенкелевич Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пенкелевич Михаил
Отец ребёнка: Пенкелевич Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Пенкелевич Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пенкелевич Давид
Отец ребёнка: Пенкелевич Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пенкелевич Абрам
Отец ребёнка: Пенкелевич Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бэлла
Отец ребёнка: Пенкелевич Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хана
Отец ребёнка: Пенкелевич Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Пенкелевич Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Пенкелевич Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Пенкелевич Арон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пенкелевич Арон
Смерть
Неизвестно