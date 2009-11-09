Сероштанов Денис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.2009
Сын: Сероштанов Михаил Денисович
Мать ребёнка: Сероштанова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
16.02.2019
Сын: Сероштанов Максим Денисович
Мать ребёнка: Сероштанова Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно