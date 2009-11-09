Сероштанов Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сероштанов Денис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.2009

Сын: Сероштанов Михаил Денисович

Мать ребёнка: Сероштанова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
16.02.2019

Сын: Сероштанов Максим Денисович

Мать ребёнка: Сероштанова Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сероштанова Елена Викторовна

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