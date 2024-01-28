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Алаева Марфа Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Алаев Петр Захарович

Отец ребёнка: Алаев Захар Лукоянович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Кокина Лукерья Захаровна

Отец ребёнка: Алаев Захар Лукоянович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Алаев Андрей Захарович

Отец ребёнка: Алаев Захар Лукоянович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Алаев Павел Захарович

Отец ребёнка: Алаев Захар Лукоянович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаев Захар Лукоянович

Смерть
После 1782
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