Алаева Марфа Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747
Сын: Алаев Петр Захарович
Отец ребёнка: Алаев Захар Лукоянович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Кокина Лукерья Захаровна
Отец ребёнка: Алаев Захар Лукоянович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Алаев Захар Лукоянович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Алаев Захар Лукоянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1782