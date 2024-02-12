(Козлова) Наташенька
Место рождениягМосква
Дата рождения05.12.1979
Дата смерти31.03.1980
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
гМосква
Смерть
31.03.1980
гМосква
Причина смерти: возможно двухстороннее воспаление легких родилась недоношенной
Похороны
Неизвестно
64 гор.больница