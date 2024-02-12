(Козлова) Наташенька — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козлова) Наташенька

Место рождения

гМосква

Дата рождения

05.12.1979

Дата смерти

31.03.1980

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

гМосква
Смерть
31.03.1980
гМосква
Причина смерти: возможно двухстороннее воспаление легких родилась недоношенной
Похороны
Неизвестно
64 гор.больница
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