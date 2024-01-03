Зенкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зенкина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
25.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зенкина Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенкина Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно