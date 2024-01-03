Зенкин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зенкина Мария Алексеевна

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зенкина Мария Алексеевна

Поворино, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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