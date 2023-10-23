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Ульяна Антоновна
Ульяна Антоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Фесенко Андрей Макарович
Около 1893 г.р.
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын:
Фесенко Андрей Макарович
Отец ребёнка: не указан
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