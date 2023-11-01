(Пыжев) Кристина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжев) Кристина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Отец

1773 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1812

Отец: Пыжев Иван Карпович

Мать: Стефанида

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