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(Пыжев) Кристина Ивановна
(Пыжев) Кристина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Пол
Женский
Отец
Пыжев Иван Карпович
1773 г.р.
Мать
Стефанида
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец:
Пыжев Иван Карпович
Мать:
Стефанида
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