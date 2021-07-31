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Отроков Максим Викторович
Отроков Максим Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.06.1978
Пол
Мужской
Отец
Отроков Виктор Васильевич
1937 г.р.
Мать
Чиркова Сталина Яковлевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1978
Отец:
Отроков Виктор Васильевич
Мать:
Чиркова Сталина Яковлевна
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