Отроков Максим Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтроков Максим Викторович

Отроков Максим Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1978

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1978

Отец: Отроков Виктор Васильевич

Мать: Чиркова Сталина Яковлевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close