Гудым-Школа Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1911
Дата смерти02.08.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1911
Рождение ребёнка
18.03.1932
Сын: Гудым Александр Федорович
Отец ребёнка: Гудым Федор Семенович
Рождение ребёнка
10.11.1936
Отец ребёнка: Гудым Федор Семенович
Рождение ребёнка
07.05.1937
Дочь: Гудым Мая Федоровна
Отец ребёнка: Гудым Федор Семенович
Рождение ребёнка
10.11.1939
Дочь: Гудым Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Гудым Федор Семенович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гудым Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Гудым Федор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.2002