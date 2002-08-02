Гудым-Школа Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудым-Школа Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1911

Дата смерти

02.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1911

Отец: Школа Ивана не известно

Мать: Школа не известно не известно

Рождение ребёнка
18.03.1932

Сын: Гудым Александр Федорович

Отец ребёнка: Гудым Федор Семенович

Рождение ребёнка
10.11.1936

Сын: Гудым Леонид Федорович

Отец ребёнка: Гудым Федор Семенович

Рождение ребёнка
07.05.1937

Дочь: Гудым Мая Федоровна

Отец ребёнка: Гудым Федор Семенович

Рождение ребёнка
10.11.1939

Дочь: Гудым Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Гудым Федор Семенович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гудым Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Гудым Федор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудым Федор Семенович

Смерть
02.08.2002
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