Иевлев Федор Федоров
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Иевлев Федор Петров
Мать: Иевлева Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ручьева Лукия Федорова
Мать ребёнка: Иевлева Авдотья Дмитриева
Бракосочетание
До 1843
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Иевлева Авдотья Дмитриева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно