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Иевлев Федор Федоров

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Иевлев Федор Петров

Мать: Иевлева Ксения Иванова

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ручьева Лукия Федорова

Мать ребёнка: Иевлева Авдотья Дмитриева

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1843

Жена: Иевлева Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Иевлев Терентий Федоров

Мать ребёнка: Иевлева Авдотья Дмитриева

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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