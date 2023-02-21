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Карасёва Ирина Григорьева

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Место рождения

с. Волчья Дубрава М.И. Мосаловой

Дата рождения

11.04.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Муж

Около 1856 г.р.
1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
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Место
Комментарий
Рождение
11.04.1857 ст.

Отец: Карасёв Григорий Иванов

Мать: Акилина Аникеева

с. Волчья Дубрава М.И. Мосаловой
Бракосочетание
02.10.1874 ст.

Муж: Солдатов Григорий Ефимов

с. Волчья Дубрава
Бракосочетание
07.01.1877 ст.

Муж: Кирюхин Василий Венедиктов

С. Огарево Богородицкий уезд
Смерть
Неизвестно
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