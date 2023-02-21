Карасёва Ирина Григорьева
Место рожденияс. Волчья Дубрава М.И. Мосаловой
Дата рождения11.04.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1857 ст.
Отец: Карасёв Григорий Иванов
Мать: Акилина Аникеева
с. Волчья Дубрава М.И. Мосаловой
Бракосочетание
02.10.1874 ст.
с. Волчья Дубрава
Бракосочетание
07.01.1877 ст.
С. Огарево Богородицкий уезд
Смерть
Неизвестно