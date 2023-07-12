Гликерия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Губин Иван Данилович
Отец ребёнка: Губин Данил Ферапонтович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Губин Данил Ферапонтович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Губина Фекла Даниловна
Отец ребёнка: Губин Данил Ферапонтович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Губина Аграфена Даниловна
Отец ребёнка: Губин Данил Ферапонтович
Рождение ребёнка
04.10.1819 ст.
Отец ребёнка: Губин Данил Ферапонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно