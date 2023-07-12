Гликерия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Афанасьевна

Гликерия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Губин Иван Данилович

Отец ребёнка: Губин Данил Ферапонтович

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Губин Федор Данилович

Отец ребёнка: Губин Данил Ферапонтович

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Губина Фекла Даниловна

Отец ребёнка: Губин Данил Ферапонтович

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Губина Аграфена Даниловна

Отец ребёнка: Губин Данил Ферапонтович

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1819 ст.

Сын: Губин Сергей Данилович

Отец ребёнка: Губин Данил Ферапонтович

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Данил Ферапонтович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close