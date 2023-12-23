Зямала Абдулкарим кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зямала Абдулкарим кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустахитдин Хисаметдин углы

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шамсиямала Мустахитдин кызы

Отец ребёнка: Мустахитдин Хисаметдин углы

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Гайникамала Мустахитдин кызы

Отец ребёнка: Мустахитдин Хисаметдин углы

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Магикамала Мустахитдин кызы

Отец ребёнка: Мустахитдин Хисаметдин углы

Рождение ребёнка
1843

Сын: Бикбулат Мустахитдин углы

Отец ребёнка: Мустахитдин Хисаметдин углы

Смерть
Неизвестно

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