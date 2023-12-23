Зямала Абдулкарим кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шамсиямала Мустахитдин кызы
Отец ребёнка: Мустахитдин Хисаметдин углы
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Гайникамала Мустахитдин кызы
Отец ребёнка: Мустахитдин Хисаметдин углы
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Магикамала Мустахитдин кызы
Отец ребёнка: Мустахитдин Хисаметдин углы
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бикбулат Мустахитдин углы
Отец ребёнка: Мустахитдин Хисаметдин углы
Смерть
Неизвестно